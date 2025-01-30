رئاسة الجمهورية توضح بشأن اعتقال احد مرافقي الرئيس بتهمة الرشوة من قبل النزاهة

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، إيضاحا بشأن اعتقال احد مرافقي الرئيس بتهمة الرشوة من قبل النزاهة.

وذكر بيان لديوان الرئاسة في بيان، ان "بعض وسائل الإعلام تداولت نبأ اعتقال المدعو جالاك صباح عمر بتاريخ 30 كانون الثاني 2025 وأشير إلى أن المعتقل هو سكرتير فخامة الرئيس".

وأضاف انها "تود توضيح أن المدعو آنفا هو أحد أفراد حماية الرئيس وليس سكرتيره الشخصي، وسبق لرئاسة الجمهورية أن أصدرت بيانا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حول استغلال أحد أفراد الحماية لصفته كمرافق لفخامة الرئيس وادعائه بأنه السكرتير الشخصي لفخامته".

وبين ان "هذه التصرفات التي صدرت عن الشخص المذكور كانت بصفته الشخصية، وأن فخامة الرئيس وجه بسحب يده عن العمل وإجراء التحقيق الفوري معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من يستغل الصفة الوظيفية".

هذا وأفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، بالإطاحة بسكرتير رئيس الجمهورية بتهمة الرشوة من قبل هيئة النزاهة.

وقال المصدر ، إن "فريقا من هيئة النزاهة تمكن من إلقاء القبض على (جالاك صباح عمر) الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية". وأضاف ان "المتهم اقدم على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراج أحد المتهمين من السجن