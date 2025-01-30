وزيرة المالية تؤكد حرص العراق على توطيد العلاقات الاقتصادية مع اليابان

اكدت وزيرة المالية طيف سامي حرص العراق على توطيد العلاقات الإقتصادية مع اليابان.

وذكر بيان لوزارة المالية:" ان سامي استقبلت، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، السفير الياباني الجديد لدى العراق أكيرا إندو، و جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإقتصادية والمالية".

وناقش الجانبان وفق البيان ،أهمية الإستفادة من الخبرات اليابانية في دعم مشاريع التنمية والإستثمار داخل العراق، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون المالي والتجاري بين بغداد وطوكيو".

وأكدت الوزيرة ، حرص العراق على توطيد العلاقات الاقتصادية مع اليابان، مشيدةً بالدور الذي تلعبهُ الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع التنموية داخل البلاد.

من جانبهِ، أعرب السفير الياباني عن إستعداد بلاده لمواصلة دعم العراق في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.