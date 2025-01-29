جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل عنصرين من داعش ويدمر ثلاث مضافات بمناطق متفرقة

صرّح جهازُ مكافحةِ الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن اعتقال إرهابيين اثنين وتدمير ثلاث مضافات في مناطق متفرقة من البلاد، إذ ذكر الجهاز في بيانه، إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعتْ قواتنا باعتقال احد الارهابيين من عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد".

وأوضح الجهاز، أن "عملية نوعية لابطالنا بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان أسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية".

وأضاف الجهاز، أنه "في اطار عملياتنا في تفتيش وتطهير المضافات تمكن الابطال وبعمليتين منفصلتين من تدمير(3) مضافات تحتوي على حاويات ضخمة للمواد المتفجرة وكمية كبيرة من قنابر الهاون في محافظتي نينوى وديالى".