المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام بحق تجار مخدرات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق تسعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ذكر مجلس القضاء في بيانه ، إن "المدانين ضبطت بحوزتهم 186 كيلو غرام من مواد مخدرة مختلفة وهي: الكبتاغون– المثيل امفيتامين– الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأوضح المجلس، أن "الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".