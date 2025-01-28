الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي بشأن الشركات السياحية

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لعام ٢٠٢٥ برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

وقال مكتب المستشار في بيان إن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف المكتب، أن "المجلس ناقش موضوع الشركات السياحية في العراق، واتخذ القرار المناسب بشأنها، كما تم عرض ومناقشة مشروع (مذكرة تفاهم لوزارة النقل مع المملكة المتحدة) بالإضافة الى مذكرة تفاهم خاصة بالجانب العراقي مع الجانب التركي، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن ذلك".