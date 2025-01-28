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السوداني يوجه النزاهة بتدقيق صحّة إجراءات الاتصالات بشأن "تهريب سعات الإنترنت"
وكالة انباء براثا
58
2025-01-28
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السوداني يوجه النزاهة بتدقيق صحّة إجراءات الاتصالات بشأن "تهريب سعات الإنترنت"
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