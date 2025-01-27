شرطة النجف تنفي اختطاف الضال المضل مدعي المرجعية فاضل البديري من احد السجون بالمحافظة

نفت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف ما تردد من أنباء بشان اختطاف الضال المضل مدعي المرجعية المدعو فاضل البديري المتهم بقضايا جنائية متعلقة باستلام اموال من الخارج والموجود في أحد سجون النجف .

واكدت في بيان أن الأخبار المتداولة بشان اختطاف الشيخ فاضل البديري من أحد السجون في المحافظة من قبل مجموعة مسلحة عارية تمامًا عن الصحة.

واشارت القيادة الى أن جميع السجون والمنشآت الأمنية تخضع لإجراءات مشددة تضمن سلامة جميع النزلاء، وأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ودعت قيادة الشرطة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة.

يذكر ان المدعو البدري قد أصدرت محكمة جنايات النجف بحقه في (11 كانون الأول 2024)، حكما بالحبس الشديد وغرامة مالية بحق المدعو فاضل البديري ادعى أنه مرجع ديني في المحافظة.

وقالت المحكمة في بيان، إنها "أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات و غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون دينار عراقي بحق مدان يدعي انه مرجع ديني".

وأضافت أن "المحكوم استلم مبالغ مالية من رعايا دول اجنبية يعمل لمصلحتها من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية للبلاد وقيامه بإصدار بيان لقاء تلك الأموال".