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السوداني يوافق على تأسيس ملتقى لرواد الأعمال الشباب


وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، على تأسيس ملتقى لرواد الأعمال الشباب.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان السوداني "ترأس الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للشباب، حيث جرى خلاله بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

ووافق المجلس، بحسب البيان "على تأسيس حاضنات الأعمال التنموية والاقتصادية للشباب، بواقع (4) في بغداد و(2) في كل محافظة، تحت مسمى (المساحات الاقتصادية الآمنة للشباب)، كما تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء الفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي إلى (2000) عضو".

وأوضح البيان انه "وبهدف دعم المشاريع وتطويرها، وافق المجلس على تأسيس (ملتقى العراق لرواد الأعمال الشباب)، الذي يضم (500) شاب من أصحاب المشاريع، لتمثيل أقرانهم من رواد الأعمال أمام جهات صناعة القرار، وتيسير دخول الشباب إلى القطاع الخاص".

ولفت الى، انه "وفي إطار إنصاف شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، تمت الموافقة على أن تكون الأولوية لهم في تعيين مسؤولي الشعب والأقسام الخاصة بذوي الإعاقة، كما تمت الموافقة على إعادة تسمية اللجان التنسيقية مع المجلس الأعلى للشباب إلى (اللجنة الدائمة لدعم ورعاية الشباب)، التي ترتبط بالوزير المختص وتعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب".

وضمن المساعي الحكومية لدعم المشاريع الاستراتيجية، تقرر إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بخطة التنمية، وإعداد الدليل التعريفي والمدربين في هذا المجال، وفقاً للبيان.

كما صادق المجلس على "نتائج المسابقة الوطنية لبرامج الشباب، وعلى الخطة السنوية لعام 2025 لمديريات الشباب والرياضة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه ديوان الرقابة المالية لإعداد تقرير بشأن الاستثمارات في منشآت الشباب والرياضة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما بحث المجلس تصاعد مؤشر تنمية الشباب وفق مؤشر التنمية العالمي للشباب لعام 2024، وذلك بعد تأسيس المجلس الأعلى للشباب والبرامج التي أطلقها".

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