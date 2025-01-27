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وزير النقل يترأس اجتماعاً بشأن مشروع (بصرة _ شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين


ترأس وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ، اليوم الاثنين ، في مبنى الوزارة ، اجتماعاً موسعاً بشأن مشروع (بصرة _ شلامجة) لبحث تطورات تنفيذ المشروع .

وقالت الوزارة في بيان" ان وزير النقل ، بحث تفاصيل المشروع ومدى التنسيق بين الجهات من اجل حسم كافة المتعلقات وتذليل العقبات ابرزها التعارضات والغوارق امام المشروع لتسليمه الى الشركة المنفذة .

وأشار السعداوي ،خلال الاجتماع ، الذي حضره السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق وعدد من المسؤولين في الوزارة الى اهمية المشروع لكلا البلدين العراق وايران .

ووجه وزير النقل بتكثيف الجهود والالتزام بالتوقيتات المحددة لاكمال المشروع لما له من اهمية اقتصادية للبلدين ، والتأكيد على عمل فريق وزارة النقل بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية ذات العلاقة والمتابعة مع الجانب الايراني لغرض الاسراع بالانجاز وحسم التعارضات والمعوقات والتنسيق مع الشركة المنفذة للالتزام بانجاز المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة .

ونوه الوزير ،الى ان الحكومة العراقية تعمل على ان يكون المشروع ضمن المشاريع المهمة ، مما يدعونا ان نركز على عملية تذليل العقبات لا سيما ما يتعلق بازالة الالغام ، منبها على الالتزام بالتوقيتات المحددة .

من جانبه ، اكد السفير الايراني ،حرص الجمهورية الإسلامية على استكمال المشروع لما له من اهمية اقتصادية بين البلدين .

واضاف البيان" ان وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لسكك حديد العراق وقعت مع شركة ايماثيا كونستروكيسون الاسبانية عقدا لإنشاء خط سكة حديد بصرة شلامجة الذي يبلغ طوله ٣٦ كيلومتراً ، أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لنقل المسافرين والزائرين والتي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع السككي ، اذ سيشكل وسيلة نقل آمنة للزائرين والمسافرين.

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