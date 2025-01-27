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المشهداني يستقبل السفير اليمني في بغداد


استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين ، سفير دولة اليمن في بغداد الخضر احمد مرموش، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "المشهداني استقبل مرموش وبحث معه العلاقات العراقية اليمنية، وسبل تطويرها وآليات العمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية".

وأكد المشهداني حسب البيان، حرص العراق على تمتين العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تطويرها، مثمناً الجهود التي يبذلها الأشقاء اليمنيون في المحافل الدولية والقضايا الإقليمية .

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول الأوضاع في لبنان وفلسطين وضرورة العمل على إعادة الحياة الى طبيعتها فيهما وتخفيف آثار العدوان وإعادة الإعمار وايصال المساعدات الإنسانية والعمل على إرساء المصالحة المجتمعية في سوريا".

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