اعادة فتح الطريق الرابط بين حيي العسكري والقادسية في كركوك المغلق منذ عشرين عاما

اعلن قائد شرطة كركوك اللواء فتاح الخفاجي ،عن اعادة فتح الطريق الرابط بين منطقتي حيي العسكري والقادسية في كركوك المغلق منذ عشرين عاما .

وقال الخفاجي انه وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ، ولغرض تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، شرعت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك وبالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة كركوك بفتح الطريق ورفع الكتل الكونكريتية منه فيما باشرت الدوائر الخدمية بأعمال تنظيفه