النجف تؤكد اكمال الاستعدادات بشأن زيارة ذكرى المبعث النبوي

أكد مجلس محافظة النجف، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، اكمال الاستعدادات الأمنية والخدمية بشأن زيارة ذكرى المبعث النبوي.

وقال عضو المجلس فاضل الفتلاوي ان "محافظة النجف انهت الاستعدادات الخاصة بزيارة ذكرى المبعث النبوي، على المستوى الأمني والخدمي، وهناك جهود مبذولة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة، إضافة الى أصحاب المواكب".

وبين الفتلاوي انه "تم وضع خطة امنية خاصة بهذه الذكرى، والخطة اكيد لا تعتمد على قطع الطرق بل على الجهود الاستخباراتية، وستكون هناك انسيابية عالية في حركة السير في مداخل المحافظة وداخل المدينة، والوضع الأمني مستقر وتحت سيطرة الجهات الأمنية ولا مخاوف من أي خروقات".