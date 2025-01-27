الخارجية تعلن عدد العراقيين العائدين من ليبيا خلال عامين

أعلن القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق في ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن إعادة عراقيَين اثنين دخلا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية.

وقال الصحاف في بيان: إنه "في إطار متابعة سفارة جمهورية العراق في ليبيا، لملف العودة الطوعية وعبر التنسيق مع السلطات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة، تمكنت السفارة من إعادة (39) مواطناً عراقياً بشكل طوعيّ (25) منهم خلال عام 2024 و(12) آخرين خلال عام 2025 الأسبوع الماضي، كانوا قد دخلوا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية عبرها إلى أوروبا".

وأضاف، أن "السفارة تمكنت مجدداً صباح اليوم من استكمال إجراءات ترحيل اثنين من المواطنين كانا قد سلكا سبيل الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بهدف الوصول إلى أوروبا"، مشيرا الى أن "السفارة عملت على التنسيق بأعلى مستوى مع السلطات الأمنية المختصة لتحييد المهاجرين عن الوقوع بمخاطر تلك الشبكات وما يتبع ذلك من مهددات، وأيضاً استضافتهم وتوفير السكن والطعام والعلاج".

وتابع أن "هذه المتابعات تأتي عملاً بتكريس مبدأ العودة الطوعية"، لافتا الى أن "تنسيقاً عالي المستوى قد تم بين السفارة ومركز وزارة الخارجية في بغداد، وكذا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي لتيسير عودتهم وتأمين تذاكر السفر لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية".