العراق وإيران يبحثان التعاون الامني

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، تبادل المعلومات ، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان اللقاء تناول، بحث آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين وفي المجالات كافة".

واوضحت ان اللقاء، بحث ايضا أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.