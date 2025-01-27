شرطة بابل تلقي القبض على مطلوب بتهمة القتل العمد

القت مفارز سيطرة حلة - نجف، التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل ، القبض على متهم مطلوب لإحدى المحافظات الشمالية بتهمة القتل العمد وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " ان عملية القبض أثناء محاولة المتهم العبور من السيطرة ، حيث تم الاشتباه به وتدقيق بياناته ليتبين أنه مطلوب على ذمة قضية جنائية خطيرة في محافظة شمالية .

واضاف انه تم التواصل مع جهة الطلب في المحافظة المعنية ، التي أكدت أن المتهم يُعتبر من الأشخاص المهمين والمطلوبين لديها بتهمة القتل العمد"