اعتقال شخص بتصرفات "مريبة" في مواكب الزيارة الرجبية

أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال شخص كان يتردد على المواكب خلال زيارة استشهاد الامام الكاظم "ع" وتصرفاته مريبة، قبل ان يتضح انه متخصص بسرقة هواتف الزائرين.

وقالت المكافحة في بيان ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة أكثر من ستة هواتف محمولة من زوار الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في منطقة الكاظمية المقدسة".

وأضافت ان "العملية جاءت بعد الاشتباه بشخص كان يتردد على المواكب القريبة من أماكن استراحة الزائرين بتصرفات مريبة، وبعد تفتيشه، تم ضبط أربعة هواتف مسروقة بحوزته، إضافة إلى مبلغ مالي".

وبينت انه "خلال التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكابه جرائم السرقة مستهدفاً الزوار خلال أيام الزيارة".