النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء

أعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.

وقال رئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي في بيان إن "المحافظة ستعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/١/٢٨ بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف والذي يصادف في السابع والعشرين من شهر رجب الأصب".

وأضاف العيساوي، أن "الدوائر الأمنية والخدمية والامتحانات التمهيدية الوزارية ستكون مستثناة من العطلة".

يذكر أن مجلس محافظة النجف الاشرف قد صوت سابقا على تعطيل الدوام الرسمي في يوم المبعث النبوي الشريف بقراره المرقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩.