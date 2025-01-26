الأخبار

السوداني: الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مختلف جوانب الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي التجاري والمصرفي، مبيناً أن الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الاخير "استقبل رئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، وشهد اللقاء استعراض علاقات التجارة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة، ومساعي التحضير لملتقى ممثلي الشركات الأمريكية، الذي سيُعقد في العراق خلال هذا العام، وكذلك جرت متابعة تنفيذ 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، جرى توقيعها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة العام الماضي". 

وأشاد السوداني، بحسب البيان، بـ "جهود لوتس في رعاية وعقد الملتقيات والاجتماعات، خاصة مع القطاع الخاص العراقي"، مؤكداً أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مختلف جوانب الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي التجاري والمصرفي"، مشيراً إلى "المضيّ في جهود تشريع قانون الملكية الفكرية، وإدخال هذا المفهوم في المناهج الدراسية؛ من أجل مواكبة التطور التجاري العالمي".

وبين أن "الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق، وأنّ الشركات الأمريكية مدعوّة للمشاركة في النهضة التنموية التي يشهدها العراق، والبيئة الاستثمارية الجاذبة والصديقة للأعمال".

من جانبه، أثنى لوتس على "جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح"، مؤكداً "رغبة العديد من الشركات الأمريكية في الدخول إلى السوق العراقية، وعقد الشراكات الواعدة مع القطاع الخاص العراقي، والمساهمة في التنمية وتوسعة نطاق الأنشطة التجارية والاستثمارية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يوجه بدمج المزيد من أبناء المكون المسيحي في الشرطة المحلية بنينوى
الأعرجي يبحث مع وزير الخارجية التركي تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة
السوداني: الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق
المشهداني يؤكد لفيدان على المضي في تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا
ما هي الرسالة التي نقلها وزير الخارجية التركي الى العراق؟
مسؤول محور الشمال في منظمة بدر : معالجة ملف حزب العمال الكردستاني تقع على عاتق إقليم كردستان بالمقام الأول
حالة الطقس في البلاد: زخات مطر في 8 محافظات
رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الخارجية التركي رفض العراق اي تدخلات تمس أراضيه
إحباط تهريب كمية كبيرة من كاميرات المراقبة في ميناء أم قصر
محافظ البنك المركزي : نقدم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الامريكية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك