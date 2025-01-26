المشهداني يؤكد لفيدان على المضي في تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان المضي في تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "المشهداني استقبل فيدان، الذي يجري زيارة الى العراق، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

واضافت: "اللقاء بحث عددا من القضايا المهمة على الصعيد المشترك بين البلدين وكذلك الصعيد الاقليمي والتطورات المتسارعة للاحداث في دول المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس النواب، على المضي في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مساحات الالتقاء المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين وفق الاتفاقات السارية".

وتابعت: "فيما يخص الملفات الاقليمية فقد تطابقت وجهات النظر حول دعم الجهود الرامية الى تعزيز الاستقرار في كل من سوريا ولبنان وفلسطين، من خلال اعادة الاعمار وايصال المساعدات واشاعة اجواء المصالحة المجتمعية".

وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية التركي "التزام بلاده بعلاقات متينة مع دولة العراق والعمل بالاتفاقات المبرمة بين البلدين".