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حالة الطقس في البلاد: زخات مطر في 8 محافظات


ضمن توقعات المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الاحد، أشار إلى  تساقط امطار في 8 محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، إذ ذكر العطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، ان "الأجواء ملبدة بالغيوم في مدن جنوب البلاد وغائمة جزئيا في باقي المدن مع صحو نسبي في مناطق متفرقة طبقا لتحديثات".

وأوضح ان "هناك فرص واردة لهطول زخات خفيفة من الامطار خلال 24 ساعة قادمة في غرب الانبار مع توقعات ببعض الغزارة على فترات في مناطق محدودة والبصرة وغرب السماوة وشمال اربيل والسليمانية".

كما ذكر ان "هناك فرصا ضعيفة لتساقط الامطار في شرق ميسان واسط وديالى".

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