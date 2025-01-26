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رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الخارجية التركي رفض العراق اي تدخلات تمس أراضيه


اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رفض العراق اي تدخلات تمس اراضيه، وضرورة احترام سيادته وامنه القومي .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية :" ان الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات.

واكد رئيس الجمهورية ، بحسب البيان ، رفض العراق اي تدخلات تمس أراضيه، وضرورة احترام سيادة العراق وأمنه القومي واستقلاله، مشددا على اهمية التزام البلدين بأن لا يكون أي منهما منطلقا لتهديد أمن واستقرار الطرف الآخر.

كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، واكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، ووقف التصعيد واعتماد الحوار البنّاء في معالجة المسائل العالقة بين دول المنطقة ،بما يحقق السلم والأمن الدوليين.

وبين رئيس الجمهورية :" ان العراق يتطلع إلى إقامة علاقات متطورة مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي العام الماضي إلى العراق، خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي.

كما اشار الى ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي، بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وبشأن التطورات في سوريا، أعرب الرئيس رشيد عن أمله بأن تعمل الإدارة الجديدة في سوريا على حماية التعدد القومي والديني وتشكيل حكومة تمثل الجميع، وأن تحقق السلام والازدهار لجميع مكونات الشعب السوري، وضمان حمايتهم والحفاظ على حقوقهم في المشاركة السياسية ، بما يعزز السلم المجتمعي ويحقق التطور والازدهار للأشقاء في سوريا.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي دعم حكومة بلاده لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه واستقلاله، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب، داعيا إلى تشكيل تحالف يضم العراق وسوريا والأردن وتركيا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على بؤر تواجده، وتجفيف منابع تمويله ،بما يضمن استقرار دول المنطقة.

وأشار الوزير التركي إلى العلاقات التي تربط البلدين، وحرص تركيا على دعم فرص التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمياه والبيئة، معربا عن أمله بالنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.

وكان وزير الخارجية التركي وصل الى بغداد ، صباح اليوم الاحد ، والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين.

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