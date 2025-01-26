إحباط تهريب كمية كبيرة من كاميرات المراقبة في ميناء أم قصر

أعلنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، عن ضبط 1600 كاميرا للمراقبة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر في محافظة البصرة .

وذكرت المديرية في بيان انه: "تم ضبط حاوية حجم (40) قدما، معدة للتهريب في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي على (ملابس جديدة) حسب ما مصرح به وعند تدقيق الحاوية ومحتوياتها تبين أنها تحتوي على (كاميرات مراقبة بعدد 1600 قطعة + جهاز تسجيل فديوي للكاميرات بعدد 400 قطعة + ضماد نوع باندج بعدد (8064 قطعة)، مخبأة خلف المواد المصرح بها" .

وأضاف البيان، انه "تم إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لإتخاد الاجراءات القانونية الازمة".