محافظ البنك المركزي : نقدم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الامريكية

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن البنك المركزي يقدم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الاميركية.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان:" أن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التقى اليوم نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية ستيف لوتس ورئيس مجلس الإعمال الأمريكي - العراقي والوفد المرافق له في بغداد".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين والزيارة المرتقبة لوفد البنك المركزي العراقي إلى واشنطن ولقائهم مع غرفة التجارة الأمريكية والشركات الامريكية في شهر نيسان المقبل".

وتابع أن "اللقاء ناقش رغبة الشركات الامريكية بالاستثمار في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتكنلوجيا الحديثة واستثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق، كما ناقش الطرفان آليات التجارة الدولية وعملية انتقال العراق الى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة".

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن "البنك المركزي العراقي يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في العراق وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الامريكية"، منوهاً الى "أهمية التنوع في قطاعات الاستثمار".