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فيدان: ننظر إلى العلاقة مع العراق بنحو استراتيجي


أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، أن بلاده تنظر  إلى العلاقة مع العراق بنحو استراتيجي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد مع نظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه "كلما ينعم العراق بالأمن والاستقرار فإن ذلك سينعكس على تركيا"، مبيناً أن" التفاهم بالأمن والاستقرار بين البلدين أمر بغاية الأهمية ولاسيما مكافحة تنظيمي داعش وpkk الإرهابيين".

وأضاف فيدان "أعرب عن تعازيي الحارة لشهداء العراق الذين قضوا على يد pkk الإرهابي"، وتابع "بحثنا كيفية التنسيق لمكافحة داعش الإرهابي، كما تطرقنا إلى المسائل الخلافية الإقليمية وعدم تأثيرها على أمن البلدين".

وأوضح وزير الخارجية التركي أنه "نحاول المساهمة بجميع المشاريع التي لها علاقة في التنمية وسنعمل على تنفيذ مشروع طريق التنمية".

بدوره قال وزير الخارجية العراقي إن "العلاقات الثنائية جيدة بين تركيا والعراق وبحثنا كيفية تطويرها بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، وهنالك مساحات واسعة للعمل المشترك مع تركيا بمختلف القضايا منها الاقتصادية والسياسية".

وأضاف أنه "تطرقنا إلى الظروف المحيطة بين الدولتين ولاسيما كيفية التعامل مع الوضع في سوريا ونحن على اتصال مستمر مع الإدارة الجديدة في دمشق، كما تباحثنا بما يخص الوضع الأمني وتواجد داعش الإرهابي على الحدود".

ولفت حسين أنه "ستكون هنالك اجتماعات متعددة بين الطرفين للتباحث بما يخص ملفات المنطقة ومحاربة الإرهابيين".

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاحد، إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقال مصدر سياسي مطلع، ، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وصل قبل قليل إلى بغداد في زيارة رسمية".

وأضاف ان "الوزير التركي سوف يبحث مع الحكومة العراقية مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بغداد وانقرة".

 

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