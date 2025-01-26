استشهاد منتسب وإصابة آخر بانفجار لغم ضمن انقاض بالكلية العسكرية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، باستشهاد منتسب وإصابة آخر بانفجار لغم ضمن انقاض بالكلية العسكرية في بغداد.

وقال المصدر إن "لغماً انفجر أثناء إزالة الأنقاض داخل الكلية العسكرية الأولى ضمن منطقة الزعفرانية ما اسفر عن وفاة منتسب يعمل في فوج حماية الكلية العسكرية الأولى واصابة منتسب اخر".

وأضاف أنه تم نقل الجثمان إلى الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادثة".