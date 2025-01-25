القبض على متهم بالإرهاب محكوم بالإعدام غيابيا في ذي قار

القت قوة مشتركة، اليوم الجمعة، القبض على محكوم غيابيا بالإعدام وفق المادة 4 إرهاب.

وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان انه "نفذت قوة مشتركة من مكافحة الاجرام وقسم شرطة قضاء الاصلاح بالاشتراك مع فوج سوات SWAT والوحدة التكتيكية عملية نوعية في ناحية الطار وتمكنت من القاء القبض على المتهم (ع.ا.ص) المحكوم بالإعدام غيابيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت: "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".