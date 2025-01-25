الامن السيبراني يحذر المواطنين من موقع احتيالي يدعي ارتباطه بمصرف الرافدين

رصد مركز الأمن السيبراني، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، موقعا الكترونيا احتياليا يدعي ارتباطه بمصرف الرافدين.

وقال المركز، في بيان بأن "الموقع المزيف يدعو الراغبين بتفعيل السحب الخارجي ورفع السقف المالي للسحب لبطاقة الماستر كارد بادخال معلومات البطاقة في الموقع".

واضاف المركز، انه " تم رصد مجموعة من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook) تدعي بانها مرتبطة بمصرف الرافدين، وتدعو الراغبين بالتقديم على السلف والقروض الى مراسلة الصفحات لغرض التقديم على هذة القروض".

واكد المركز، أن "الموقع الالكتروني والصفحات على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook) احتيالية وتستخدم لجمع بيانات المواطنين بشكل غير مشروع، لذا يرجى الحذر من الوقوع ضحية لهذه المحاولات الاحتيالية".