أمنية البصرة : إطفاء حريق محطة حقل الرميلة والعمل على إعادتها للخدمة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الجمعة، (24 كانون الثاني 2025)، عن إطفاء الحريق بالكامل الذي نشب بوقت سابق من اليوم في خزان في المحطة الخامسة في الرميلة الشمالية.

وأكد رئيس اللجنة، عقيل الفريجي في حديث صحفي انه تم "إطفاء الحريق بشكل كامل بحقل الرميلة والعمل جارٍ لإعادة عمل المحطات التي اشتعلت بها النيران".

وأضاف، ان "مفارز مديرية الدفاع المدني توجهت فورا بعد الحريق لمساعدة فرق الدفاع المدني في الشركات النفطية" مبينا، ان "عملية السيطرة تمت على الحريق بشكل كامل".

وأوضح الفريجي، ان "الكوادر الفنية بحقل الرميلة بدأت العمل على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإعادة تشغيل وحدة العزل الخامسة".

وكانت وزارة النفط، أعلنت اليوم الجمعة، عن حادث حريق في خزان في المحطة الخامسة في الرميلة الشمالية في محافظة البصرة" مشيرة الى، ان "فرق الإطفاء عملت على السيطرة على الحريق".

ووعدت وزارة النفط، بنشر تفاصيل أخرى عن الحادث في وقت لاحق.