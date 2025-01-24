مكافحة الارهاب : اعتقال ارهابي وتدمير مضافات وكهوف في ثلاث محافظات

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الجمعة ، عن القبض على احد الارهابيين وتدمير عدد من المضافات والكهوف في محافظات صلاح الدين والسليمانية والانبار.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الارهاب، انه "ادامة للتنسيق والتعاون بين جهاز مكافحة الارهاب ومديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان ، تم القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية".

واضاف البيان:" في اطار التنسيق مع فوج مكافحة الارهاب بالسليمانية ، تم تنفيذ انزال جوي في محافظة صلاح الدين، قضاء طوزخورماتو (سلسلة جبال بلكانة) ، اسفر عن تدمير (3) كهوف و(3) مضافات تحتوي على مواد معدة للتفجير".

وتابع : " في واجب منفصل ، ضمن واجبات الاستطلاع والمراقبة ونصب الكمائن في محافظة صلاح الدين قضاء طوزخورماتو قرية الزركة ، تم تفجير وتخريب (3) مضافات وكهوف وتفجير عجلة متروكة، وفي صحراء الرطبة بمحافظة الانبار تمكنت قوات الجهاز من تفتيش وتطهير وتفجير عدة مضافات تحتوي على مواد متفجرة"