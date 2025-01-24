بكل حماقة مسرور برزاني يهدد بغداد بالصدام اذا لم يتم اشراكهم في نفط كركوك

بعد ان سرقوا نفط كردستان جاء تصريح احمق ادلى به رئيس وزراء اقليم كردستان المنتهية ولايته المدعو مسرور برزاني في مؤتمر دافوس الاقتصادي حول العقد الكبير الذي تنوي الحكومة العراقية توقعيه مع شركة بريتش بتروليوم لاستثمار الغاز والنفط في محافظة كركوك

حيث ادعى المدعو مسرور برزاني ان المناطق التي يتم الان التفاوض بشأنها بين الشركة البريطانية والحكومة العراقية هي "مناطق متنازع عليها"، مشددا "بحسب الدستور يجب اشراك حكومة الإقليم في المفاوضات المتعلقة باستثمار موارد محافظة كركوك".

بارزاني الذي يحضر حاليا مؤتمر دافوس الاقتصادي، لوح للوكالة أيضا بوقوع "صدام وخلاف" بين حكومة بغداد واربيل في حال لم يتم اشراك حكومته في المفاوضات التي تجريها بغداد مع الشركة البريطانية.

الوكالة أوردت أيضا عن مسؤول كردي حضر المؤتمر الدولي ولم تكشف عن هويته، تصريحات اكد خلالها نية حكومة الإقليم إقامة "مفاوضات منفصلة" عن الحكومة العراقية مع الشركة البريطانية حول موارد محافظة كركوك واستثمارها،

مشيرا الى ان الاتفاق مع الشركة في حال حصوله لا يحمل مسؤولية حكومة الإقليم الالتزام بقيود منظمة أوبك لتصدير النفط المفروضة على العراق.

يشار الى ان إقليم كردستان العراق خسر نحو 20 مليار دولار امريكي من عائدات النفط نتيجة لفوز الحكومة العراقية بقضية في المحكمة الدولية منعت بموجبها تركيا من تصدير الموارد من إقليم كردستان دون اخذ موافقة حكومة بغداد أولا، حيث ما يزال المنع على تصدير الموارد من الإقليم مستمرا حتى الان.