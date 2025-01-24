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النزاهة تفكك شبكة بتقاعد كركوك استولت على (٧٢٠) مليون دينار


 فككت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة شبكةٍ عملت على اختراق نظام صرف الفروقات التقاعديَّة وصرف مبالغ لعددٍ كبيرٍ من المُتقاعدين والاستيلاء عليها في كركوك .

وأفادت الهيئة في بيان، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق كركوك، بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن من الإطاحة بثلاثة مسؤولين في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك، جرَّاء اختراقهم لحسابات المُتقاعدين وصرف أكثر من (٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لعددٍ كبيرٍ من المُتقاعدين دون وجه حقٍّ والاستيلاء على المبالغ المصروفة بالزيادة.

واوضحت أنَّ الشبكة مُكوَّنة من ثلاثة عناصر يعملون في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك، لافتة إلى تعاون "جهات خارجية" مع الشبكة والتلاعب بقرابة ثمانين إضبارةً تقاعديَّةً أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبطها.

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النزاهة تفكك شبكة بتقاعد كركوك استولت على (٧٢٠) مليون دينار
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