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بيان من العمليات المشتركة حول زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام


أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، بيانا حول زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

وقالت القيادة في بيان انه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استمرت قطعاتنا الأمنية وكوادر الجهد الخدمي في تأمين ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، بإشراف اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية وبمتابعة من قبل قيادة العمليات المشتركة، وبتعاون واسناد وتنسيق وتفهم بين اللجان الأمنية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدسة وكوادر الوزارات والهيئات الساندة، لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تأمين الحماية وتوفير أفضل الخدمات للزائرين واصحاب المواكب وكذلك الابتعاد عن المظاهر العسكرية المسلحة والاعتماد على الجهد الاستخباري والامن غير المنظور".

 وأضافت انه "بفضل الجهود الأمنية والعمل المهني الدؤوب لم تشهد هذه الزيارة لغاية الآن اي خرق امني"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية مستمرة في تطبيق باقي مفردات الخطط المرسومة خاصة ان هذه الأوقات والساعات الثماني والأربعين المقبلة ستشهد ذروة هذه الزيارة من خلال استمرار تدفق الاعداد الكبيرة للزائرين نحو مدينة الكاظمية المقدسة".

 وذكرت ان "هناك تعاون كبير بين الزائرين وأصحاب المواكب الخدمية والقوات الأمنية على طول الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة وداخلها، إذ ان قطعات وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي والجهات الاستخبارية والامنية وباقي صنوف وتشكيلات القوات الأمنية المختلفة والمتطوعين ولجان الاشراف والمتابعة من قيادة العمليات المشتركة على كل المحاور نجحت لغاية الآن في إنجاز مهامها بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وبقية الصنوف الساندة". 

وبينت ان "هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع استمرار العمليات الاستباقية التي تنفذها قيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة بها في عمق محاور سير الزائرين بجانبي الكرخ والرصافة".

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