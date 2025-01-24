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وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي في دافوس تعزيز العلاقات الثنائية واستقرار المنطقة


 التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وبحث الوزيران بحسب بيان لوزارة الخارجية التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تحولات متسارعة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والنرويج، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون في مختلف المجالات.

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام.

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