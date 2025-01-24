افتتاح مكتب لإصدار البطاقة الوطنية في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية

افتتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مكتب لإصدار البطاقة الوطنية في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان : انه من خلال المتابعة المكثفة لوزير الداخلية،افتتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مكتبا لإصدار البطاقة الوطنية في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر هذا الإنجاز احد الإنجازات التي تضاف الى سجل وزارة الداخلية في تحقيق خدمات متميزة للمواطنين داخل البلاد وخارجها.
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