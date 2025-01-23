النزاهة النيابية تهنئ القضاء بيومه الوطني

هنأت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، مجلس القضاء الأعلى بيوم القضاء العراقي.

وقالت اللجنة في بيان انه "يُسعدنا رئاسة وأعضاء لجنة النزاهة النيابية أن نهنئ جميع أفراد المؤسسة القضائية الموقرة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، بمناسبة يوم القضاء العراقي".

وأضافت: "إنّ تعاون لجنة النزاهة النيابية مع قضائنا العادل يضمن محاسبة الفاسدين ويؤكّد التزامنا المشترك بحماية الوطن والمواطن. كلّ عام وقضاؤنا بألف خير".