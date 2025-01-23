رئاسة الجمهورية تنفي اصدار عفو خاص للآلاف المعتقلين المدانين

نفت رئاسة الجمهورية جملةً وتفصيلاً ما ورد في حديث النائب حبيب الحلاوي على فضائية العهد بخصوص منح رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً للآلاف المعتقلين المدانين.

واكدت في بيان أن الإحصاءات الرسمية المثبتة من تاريخ تولي الرئيس مهام عمله رئيسا للجمهورية في ١٣/١٠/٢٠٢١ ولغاية هذا اليوم تشير إلى أن الرئيس منح ٢٢ عفواً خاصاً فقط لمدانين من جميع الطوائف والقوميات.

وأشار الى أن العفو الخاص يصدر بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء ويقتصر دور الرئيس على إصدار المرسوم الجمهوري بموجب المادة (٧٣ / أولاً) من الدستور..

ودعت الرئاسة ممثلي الشعب الى توخي الدقة والمصداقية في أحاديثهم الصحفية تجنباً لترويج معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالأمن القضائي والمجتمعي، وتضليل الرأي العام.