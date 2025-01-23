القبض على 16 شخصا من مروجي المخدرات في كركوك

اعلن مصدر أمني عن القاء القبض على 16من مروجي المخدرات في عموم كركوك .

وقال المصدر ،ان مفارز مديريه شؤون مخدرات كركوك بالاشتراك مع الوحده التكتيكيه التابعه لقياده شرطه كركوك وعلى مدى ثلاثة أيام متتاليه وبناء على قرارات قضائيه ومعلومات استباقيه بنصب كمائن لمروجي المخدرات في مناطق متفرقه من أنحاء مدينه كركوك واسفرت هذه العمليات إلى التصادم مع مجموعه من المروجين بواسطة الاسلحه ومطاردات وتم القبض على متهمين عدد 16 وضبط مسدسات عدد 3 وكميه من ماده الكرستال المخدره وكميات من الحبوب المخدره والمؤثرات العقليه تقدر بحوالي 4 الأف حبه وأدوات تعاطي وعجلات عدد 3 .

واكد انه تم أحاله المتهمين إلى القضاء لنينالوا جزاءهم العادل