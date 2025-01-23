حشد الأنبار يكشف تفاصيل معركة "كلابات" غرب العراق

كشف القيادي في حشد الأنبار مندول الجغيفي، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل معركة "كلابات" التي جرت أقصى غرب العراق، وأسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش، بينهم عنصر يحمل الجنسية السورية.

وقال الجغيفي في حديث صحفي"، إن "قوة من الحشد الانبار نفذت، يوم أمس، عملية نوعية في منطقة كلابات بمحيط قضاء الرطبة قرب الحدود العراقية، حيث توغلت لمسافة بعيدة بعد رصد مفرزة مهمة لتنظيم داعش"، مشيراً إلى أن "القوة اشتبكت بشكل مباشر مع العناصر الإرهابية وتمكنت من قتل ثلاثة منهم، أحدهم عراقي وآخر سوري، بينما كانت جثة الثالث مجهولة الهوية".

وأضاف، أن "هوية الإرهابيين تم تحديدها بناءً على معلومات استخبارية وجمع بيانات دقيقة من خلال عمليات الاستطلاع والقراءات الميدانية التي رصدت مواقع نشاطهم".

وأوضح الجغيفي أن "العملية كانت معقدة بسبب تضاريس المنطقة، حيث خاضت القوة اشتباكاً مباشراً مع الإرهابيين قبل القضاء عليهم".

وأشار إلى أن "العملية تعد واحدة من سلسلة الإنجازات التي حققتها قوات الحشد في الأنبار، وهي تعكس إرادة العراقيين في القضاء على الخطر الإرهابي وإعادة الاستقرار إلى المحافظة"، مبيناً أن "هذه الضربة هي انتصار لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى الأنبار آمنة وبعيدة عن الأفكار المتطرفة".