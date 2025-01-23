العراق يؤكد أهمية التعاون لإيجاد حلول للنزاعات القائمة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، أهمية التعاون بين دول المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة.

وقالت الخارجية في بيان، "شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في ندوة حوارية عُقدت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بالإضافة إلى فارسين أغابكيان، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية".

وركزت الندوة بحسب البيان على "موضوع كيفية تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".

وأضاف البيان أن "الوزير فؤاد حسين أكد أهمية التعاون بين دول المنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة"، مشدداً على دور العراق المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.