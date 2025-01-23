محافظة ديالى وبابل تعطلان الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وجه محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الاحد المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، فيما قرر ايضاً مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، حيث ذكر الشمري في بيان، ان هذا الإجراء يأتي احترامًا لهذه المناسبة الدينية وإتاحة الفرصة أمام الأهالي لإحياء الشعائر المرتبطة بها.

في ذات الصدد، أعلن مجلس محافظة بابل يعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة ليوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني /يناير 2025، لإعطاء فرصة لمواطني المحافظة لأداء مراسيم الزيارة وتقديم الخدمات للزائرين باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وكانت محافظات عراقية عدة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، وهي ذي قار والمثنى وميسان، كما قرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد الاحد المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).