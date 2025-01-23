الأخبار

المالية تصدر تعليمات خاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظفين


أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، تعليمات بشأن اشتغال ساعات العمل الإضافية للموظفين وأجورها، فبحسب نص التعليمات، فقد جاء في المادة الأولى، أن للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله اي منهم اختيار عدد من موظفي الدرجة الاولى فما دون يتراوح بين 10% و20% للاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية.

كما نصت المادة الثانية بأن تشغيل الموظف لساعات عمل اضافية يكون بأمر تحريري يصدر مسبقا قبل البدء بالعمل الاضافي يبين الضرورة التي تستدعي تشغيله ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل الرسمية والاعمال المكلف بانجازها والمدة اللازمة لذلك، والاجور التي يستحقها.

وبينت في المادة الثالثة، أن للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ ان يكلف الموظف القيام بالاعمال التي تقضي المصلحة العامة انجازها فورا خارج اوقات الدوام الرسمي في الأحوال الطارئة او المستعجلة بصورة شفهية استثناء من احكام المادة (2) من هذه التعليمات، على ان يصدر امرا تحريريا بذلك خلال (10) ايام عمل من تاريخ التكليف يثبت فيه العمل الذي تم تكليفه به ومدته.

كذلك أوضحت في المادة الرابعة/أولا، اذا استمرت الحاجة لاشتغال الموظف بعد انتهاء مدة الاشتغال المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات يستمر بالاشتغال ساعات عمل اضافية على ان يصدر امر تجديد التكليف له خلال (10) ايام عمل من تاريخ انتهاء مدة التكليف الاولى.

والفقرة الثانية من المادة الرابعة نصت: لا يمنع عدم صدور الامر خلال المدة المذكورة انفا من استحقاق الموظف للأجر ويعد التكليف منتهيا بانتهاء المدة المذكورة انفا دون صدور امر بتجديد التكليف.

وذكرت التعليمات في المادة الخامسة/أولا، تكون اجور الساعة الاضافية على النحو الآتي:-

أ- خمسة الاف دينار لموظفي الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة.

ب - اربعة الاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فادنى.

ثانيا: يكون اجر الساعات الاضافية المحدد في حالة الاشتغال ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية على النحو الاتي:-

أ. ستة الاف دينار لموظف الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة.

ب -  خمسة الاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فادنى.

المادة السادسة: تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة بما في ذلك الإجازة الاعتيادية او المرضية او الخاصة او دراسية او بزمالة او عند ايفاده خارج العراق.

المادة السابعة: تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للموظف من النسبة المحددة في المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.

المادة الثامنة: لا يجوز الجمع بين اجر العمل الاضافي الممنوح بموجب احكام هذه التعليمات واية اجور او مخصصات او مكافآت او مبالغ مالية اضافية اخرى تمنح للموظف بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او ضوابط اخرى تحت نفس المسمى وعن العمل ذاته.

المادة التاسعة: يكون الرئيس الاعلى او من يخوله مسؤول عن متابعة انجاز الموظف الاعمال الاضافية المعهودة اليه خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى ان تقوم الدائرة المختصة بمسك سجل للدوام الاضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام.

المادة العاشرة: تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظة ديالى وبابل تعطلان الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل
المالية تصدر تعليمات خاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظفين
القبض على متهم يقوم بابتزاز المواطنين في كركوك
رئيس هيئة النزاهة "يُكبر" للقضاء الدعم اللامتناهي للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة
العثور على جثة "مقطعة" مجهولة الهوية في حاوية نفايات شرقي العاصمة بغداد
السوداني بيوم القضاء: لا سلطان على القضاء غير الدستور والقانون
زيدان: القضاء واجه التحدّيات التي تهدّد نسيج الدولة.. واعاد الثقة مع الشعب
3 ملايين عراقي قد "يمنعون" من الانتخابات المقبلة وبطاقة الناخب قد "تُلغى"
قطع الطريق المؤدي من الاعظمية الى الكاظمية لمرور الزائرين
بالصور.. العتبة الحسينية المقدسة تتشح بالسواد تزامنا مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك