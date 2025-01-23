الأخبار

القبض على متهم يقوم بابتزاز المواطنين في كركوك


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على متهم يقوم بقضايا ابتزاز للمواطنين في محافظة كركوك. 

وذكرت الوزارة في بيان، انه: "وفقا لمعلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المكثفة وبعد ورود مناشدة من قبل أحد المواطنين، فقد تمكنت مفارز مديرية أمن الأفراد في وزارة الداخلية بمحافظة كركوك من القاء القبض على متهم ينتحل صفة منتسب في احدى الأجهزة الأمنية، قام بابتزاز احد المواطنين بمبالغ مالية".

وأضاف البيان انه "تم عرض أوراق تحقيق المتهم على قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظة ديالى وبابل تعطلان الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل
المالية تصدر تعليمات خاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظفين
القبض على متهم يقوم بابتزاز المواطنين في كركوك
رئيس هيئة النزاهة "يُكبر" للقضاء الدعم اللامتناهي للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة
العثور على جثة "مقطعة" مجهولة الهوية في حاوية نفايات شرقي العاصمة بغداد
السوداني بيوم القضاء: لا سلطان على القضاء غير الدستور والقانون
زيدان: القضاء واجه التحدّيات التي تهدّد نسيج الدولة.. واعاد الثقة مع الشعب
3 ملايين عراقي قد "يمنعون" من الانتخابات المقبلة وبطاقة الناخب قد "تُلغى"
قطع الطريق المؤدي من الاعظمية الى الكاظمية لمرور الزائرين
بالصور.. العتبة الحسينية المقدسة تتشح بالسواد تزامنا مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك