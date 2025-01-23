السوداني بيوم القضاء: لا سلطان على القضاء غير الدستور والقانون

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعمه للسلطة القضائية، مؤكدا ألّا سلطانَ على القضاء غير الدستور والقانون.

وقال السوداني في تغريدة له بمناسبة يوم القضاء العراقي: "نجدد دعمنا للسلطة القضائية ونؤكد ألّا سلطانَ على القضاء غير الدستور والقانون".

وأضاف رئيس الوزراء أن "القضاء العادل المستقل المهني يمثل دعامة الحياة الديمقراطية في العراق"، مبينا ان "القضاء يمثل الركن الذي تستند إليه السلطات التشريعية والتنفيذية في أداء واجباتها".