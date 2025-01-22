ثماني عشرة جامعة عراقية في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية 2025

نشر تصنيف التايمز العالمي، نتائج نسخته الخاصة بالتخصصات الأكاديمية للعام 2025 (World University Rankings by subject). وقد حققت جامعات بغداد والأنبار والنهرين والتقنية الوسطى وديالى والتكنولوجية والمستنصرية وبابل والبصرة والموصل والقادسية وواسط والفرات الأوسط التقنية والتقنية الشمالية وتكريت وكربلاء وذي قار والمثنى مراتب إيجابية موزعة على تخصصات:
▪ Arts and Humanities
▪ Computer Science
▪ Education Studies
▪ Engineering
▪ Life Sciences
▪ Medical and Health
▪ Physical Sciences
▪ Social Sciences
فيما تنافست الجامعات العالمية في تصنيف التايمز للتخصصات للعام 2025 (اضغط هنا) على وفق ثمانية عشر مؤشرا ضمن معايير التدريس وبيئة البحث وجودة البحث ودخل الصناعة والنظرة الدولية.
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