هيئة الأنواء الجوية: أمطار متوقعة في مناطق متفرقة خلال الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى احتمالية تساقط أمطار في مناطق متفرقة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم، بينما يكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا إلى غائم جزئي، وستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، تنخفض قليلا في الشمالية، وترتفع قليلا في الجنوبية".

درجات الحرارة العظمى ليوم الخميس:

- بغداد وكربلاء المقدسة: 16 درجة مئوية

- السليمانية: 12 درجة مئوية

- دهوك: 13 درجة مئوية

- كركوك والأنبار ونينوى: 15 درجة مئوية

- صلاح الدين وديالى: 17 درجة مئوية

- النجف الأشرف وبابل والديوانية: 19 درجة مئوية

- ميسان وذي قار والبصرة: 21 درجة مئوية

فيما كانت توقعات الطقس للأيام المقبلة هي:

- الجمعة: طقس غائم مع زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

- السبت: طقس غائم جزئيا إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الجنوبية، وصحو مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة.

- الأحد: طقس غائم جزئيا في المنطقة الشمالية وغائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الجنوبية وبعض أجزاء المنطقة الوسطى، واستمرار درجات الحرارة المقاربة لليوم السابق.