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رئيس الكتلة الايزيدية النيابية يتهم الحكومة المركزية بمجاملة كردستان بملف النازحين


اتهم رئيس الكتلة الايزيدية النيابية، نايف خلف سيدو، اليوم الأربعاء، الحكومة المركزية في بغداد بمجاملة حكومة كردستان بملف النازحين الايزيديين، فيما دعا الى ضرورة اغلاق ملف النازحين الذي كان متفق عليه ضمن البرنامج الحكومي.

وقال سيدو في حديث صحفي، إن "ملف النازحين تحول من انساني الى سياسي بظل حكومة بغداد المجاملة لحكومة الاقليم التي تستخدم النازحين كورقة انتخابية في الانتخابات القادمة ".

وتابع رئيس الكتلة الايزيدية، ان "التدخلات السياسية بملف النازحين باتت واضحة لدى جميع الأطراف"، مشددا على "ضرورة توجه حكومة بغداد ووزارة الهجرة للضغط على حكومة الاقليم من اجل اعادة النازحين".

وضاف، انه " نستقبل يومياً أكثر من مئة اتصال من مخيمات كردستان لتقديم طلباتهم الى الجهات المعنية من اجل عودتهم الى مناطقهم الاصلية قبل النزوح".

ودعا سيدو: "الجهات المعنية الى التعاون ومنح الموافقة الرسمية بالعودة الى مناطقهم الاصلية وانهاء المعاناة التي يعانون منها الان".

يذكر أن 500 عائلة من مناطق سنجار تقطن بالمخيمات منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لمناطق سنجار عام 2014 ولغاية الان.

 

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