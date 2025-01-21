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المثنى وميسان تقرران تعطيل الدوام الأحد المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)


قررت محافظتا المثنى وميسان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وقال مجلس محافظة المثنى في بيان، "بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) يرفع مجلس محافظة المثنى أصدق مشاعر العزاء إلى الإمام المهدي المنتظر (عج) والمراجع العظام، وإلى أبناء المحافظة وجميع المسلمين".

وأضاف "تقديرًا لهذه الذكرى العظيمة قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني 2025 المصادف 25 من شهر رجب، لإتاحة الفرصة للأهالي لإحياء المناسبة واستذكار القيم النبيلة التي قدمها الإمام الكاظم (ع)". 

الى ذلك، قرر مجلس محافظة ميسان برئاسة مصطفى ادعير المحمداوي، "تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2025/1/26". 

وعزا ذلك الى "إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

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