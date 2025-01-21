القوات البرية الايرانية تبدأ مناورات قرب الحدود مع العراق

اعلن الجيش الايراني أن قواته البرية بدأت مناورات اليوم الثلاثاء بالمنطقة العامة لمدينة قصر الحدودية في محافظة كرمانشاه غربي البلاد، ستستمر 9 أيام.

ودعا حاكم مدينة قصر شيرين محمد نجفي ، اهالي المناطق الحدودية الغربية لكرمانشاه إلى التعاون والامتناع عن السفر الى المناطق المخصصة للمناورات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول الخطط والقيود المحتملة في الأيام المقبلة من خلال بيانات رسمية.

واوضح رئيس مجلس توفير الأمن في المدينة :" ان هدف هذه المناورات هو تعزيز الجاهزية العسكرية وإظهار القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وتعزيز أمن المنطقة".

واضاف :" ان الرسالة الاهم للمناورات هي ان الجيش القوي ، الى جانب القوات المسلحة الاخرى، مستعد تماما لحماية الاراضي الايرانية والدفاع عنها بمواجهة اي نوع من التهديدات".

وتقع مدينة قصر شيرين الى الغرب من محافظة كرمانشاه غربي ايران ،ولها حدود مشتركة مع العراق يبلغ طولها اكثر من 186 كيلومترا.

وكان الجيش الايراني اجرى مناورات عسكرية موسعة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد الاسبوع الماضي.