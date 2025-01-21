رئيس الجمهورية يبحث مع محمد جواد ظريف مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية اقليميا ودوليا

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025 في مقر إقامته بدافوس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد جواد ظريف معاون الرئيس الايراني.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية :" ان اللقاء تناول الأطر العامة للعلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية وسبل تمتينها خدمة لمصالح البلدين الجارين، حيث أكد رئيس الجمهورية عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وضرورة تطويرها في جميع الميادين الأمنية والاقتصادية والبيئية والطاقة".

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية وكيفية التعاطي معها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية بذل الجهود وتوحيد الرؤى على المستوى الدولي بما يرسخ الاستقرار في المنطقة ويحفظ مستقبل شعوبها.

من جانبه جدد معاون الرئيس الايراني حرص الجمهورية الإسلامية الدائم على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التقدم والرفاه والاستقرار للشعبين الصديقين.