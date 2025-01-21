الأخبار

السوداني يؤكد حاجة البرامج الصحية إلى خدمات الكفاءات الطبية العراقية المغتربة


 اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،حاجة البرامج الصحية إلى خدمات الكفاءات الطبية العراقية المغتربة.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس الوزراء استقبل اليوم عدداً من الأطباء العراقيين المغتربين الذين يمثلون الوجبة الأولى من الكوادر الطبية التي تطوعت لمساندة ودعم القطاع الصحي في العراق، وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة.

وعبر السوداني، خلال اللقاء، عن تقديره للأطباء الملتحقين بمبادرة استقطاب الكفاءات الطبية والصحية، وحاجة البلد لخدماتهم، بما يمثلونه من ثروة بشرية تخصصية مقبلة على مساندة القطاع الصحي في العراق، وتسهم في الارتقاء بالواقع العلاجي والخدمي المقدّم للمواطنين.

واوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جعلت تطوير القطاع الصحي من أهم أولوياتها، حيث تم تضمين الموازنة تخصيصات لدعم وتطوير هذا القطاع المهم، عبر برامج ومشاريع عديدة، منها تطبيق قانون الضمان الصحي، وإكمال المشاريع المتلكئة من مستشفيات ومراكز، وتأهيل أخرى، وتوطين الصناعة الدوائية، فضلا عن التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات الجديدة من خلال شركات عالمية مختصة لتقديم الخدمات للمواطنين، وقد انخرط في هذا البرنامج العديد من الأطباء العراقيين المغتربين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوات البرية الايرانية تبدأ مناورات قرب الحدود مع العراق
مبروك اخراج الارهابيين من السجون .... من المشمولين بالعفو العام ... المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي يجيب
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة السوداني ويتخذ عددا من القرارات
الخارجية ترحب بقرار المملكة المتحدة بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق
رئيس الجمهورية يبحث مع محمد جواد ظريف مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية اقليميا ودوليا
السوداني يؤكد حاجة البرامج الصحية إلى خدمات الكفاءات الطبية العراقية المغتربة
جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان من منصبه
وسائل إعلام إيرانية : الأمريكان والموساد يعملون في عموم العراق على شكل "شركات أمنية"
ممثل الحكومة في البرلمان يرسل "تعديل على التعديل" بخصوص قانون الموازنة
رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك